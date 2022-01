Rui Costa e Soares de Oliveira: "Não tenho razões nenhumas para não confiar"

Declarações do presidente do Benfica prestadas à BTV, canal do clube lisboeta, em entrevista acerca da atualidade encarnada, feita três meses após ter sido eleito

Confiança em Domingos Soares de Oliveira? "Disse antes das eleições que contava com ele e assim será. Ele é visado em notícias, mas confio na pessoa, não tenho razões nenhumas para não confiar. Tem feito u excelente trabalho. Relembrar que o Benfica passou momentos financeiros muito maus no passado e ele conseguiu a recuperação do clube. Domingos Soares de Oliveira tem um papel fundamental. Considero que continua a ser um elemento de extrema importância."