Rui Costa e Rafa olhos nos olhos para discutir a renovação

No arranque da temporada, presidente e jogador vão sentar-se à mesa de negociações para discutir a renovação de contrato

É incontornável: Rui Costa e Rafa vão falar no arranque da temporada sobre o futuro do jogador encarnado. O processo de renovação do contrato do camisola 27 não avançou devido às exigências financeiras deste, mas o presidente das águias ainda não arquivou o processo e entende que há espaço para a discussão do mesmo.

Pré-temporada tem início na quarta-feira e as partes vão esgrimir argumentos para tentarem chegar a um entendimento. O jogador tem uma proposta milionária, mas ainda dá preferência ao Benfica

Rui Costa e Rafa vão sentar-se novamente à mesa de negociações, vão falar olhos nos olhos e apresentar cada um deles os seus argumentos para tentarem perceber se será possível prolongar a estadia do antigo jogador do Braga na Luz - vai entrar na oitava temporada de águia ao peito - ou começar a preparar a sua saída, um pouco à imagem do processo que levou ao afastamento de Grimaldo da Luz, tendo este acabado por assinar contrato com o Bayer Leverkusen, mesmo antes de terminar a época.

Recorde-se que Rafa recebeu uma proposta do Al Sadd na ordem dos 7 milhões de euros limpos por ano e, com base nesse valor, apresentou a sua proposta para renovar pelo Benfica: um acordo por três épocas, a troco de 3,5 milhões de euros líquidos por ano. Ora, contas feitas, o atacante custaria à SAD 21 milhões de euros (impostos incluídos), soma considerada exorbitante por Rui Costa e restantes colegas.

Rafa vai entrar no último ano de contrato com as águias, é dos jogadores mais influentes da equipa (na última época, por exemplo, marcou golos decisivos frente ao FC Porto, no Dragão, e contra o Braga, no Estádio da Luz), mas a administração da SAD encarnada liderada por Rui Costa entende que os valores pedidos ultrapassam o que está estipulado pela sociedade, pelo que não abriu a porta ao pedido do jogador, atirando a discussão do contrato para mais tarde.

Rafa assinou pelo Benfica em 2016 e, nessa altura, os encarnados pagaram 16,4 milhões de euros ao Braga pela transferência num processo longo com avanços e recuos.

O procedimento negocial não está a ser fácil, mas na Luz todos sabem que o jogador gosta do clube, sente-se como um elemento da casa, e não pretendia a partida agora ou no final da época. Esta perspetiva faz acreditar que ainda poderão chegar a uma plataforma de entendimento.