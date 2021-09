Rui Costa e os 15 anos do Benfica Campus: "Há, inevitavelmente, mérito de Luís Filipe Vieira"

O presidente do Benfica, Rui Costa, abordou os 15 anos do Benfica Campus, no Seixal, que se assinalam esta quarta-feira

Avaliação projeto: "Voltei ao Benfica no ano da inauguração do Benfica Campus e tinha sido uma mudança extraordinária não andarmos com a casa às costas. Eu vinha do Milan e apanhei este centro de estágios e perguntei-me como é que o Benfica dera aquele passo tão importante para o seu crescimento. Nestes 15 anos o Benfica Campus nunca parou de crescer, de evoluir e aqui há inevitavelmente mérito de Luís Filipe Vieira que não só fez nascer o centro de estágio como nunca o deixou parar"

Condições únicas: "As condições que a equipa principal tem aqui são únicas, estão ao nível das melhores do mundo, permitindo qualidade de trabalho e de treino como há em poucos lados. Não há nenhum jogador que não tenha saudades do Benfica e nunca conseguem encontrar condições iguais a estas. Juntar as duas partes no mesmo centro de estágios não é usual. Se formos a vários clubes de topo, há o centro de estágios da equipa principal e o centro da formação. Tentámos aqui juntar as duas partes para mostrar aos miúdos o lado de lá, onde podem chegar."