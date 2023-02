Rui Costa e o orgulho pelos "cinco mil desportistas" e pelas receitas das Casas do Benfica

Declarações de Rui Costa, na Apresentação da Casa do Benfica de Santarém 2.0, com presença de Ricardo Gonçalves, presidente da CM de Santarém

Agradecimento: "Quero agradecer ao município de Santarém por todo o apoio e por acreditar na marca do Benfica. Faz todo o sentido começar aqui. Será o primeiro pilar das novas casas, que iremos espalhar pelo mundo inteiro. Temos 298 casas espalhadas pelos cinco continentes, cinco mil desportistas nessas casas e isso enche-nos de orgulho. 25 por cento das receitas do Estádio da Luz nascem das Casas do Benfica e queremos aproximar cada vez mais os adeptos do Estádio da Luz. Esta casa será uma mais-valia para o município de Santarém, não queremos apenas embelezar os municípios com uma casa bonita, mas dar-lhe utilidade. Para mim é de um extraordinário orgulho que esta casa possa nascer num município com tantos benfiquistas. Obrigado pelo trabalho que têm desenvolvido a favor do Benfica. Que nasça aqui o primeiro um grande projeto das casas do Benfica, que são um pilar essencial do clube. Esta vai ser um pilar para tantas outras que vão nascer nesta dimensão.

Declaração de Domingos Almeida Lima, vice-presidente do Benfica:

"Serão o futuro que prevemos para a valorização das casas do Benfica em Portugal e no Mundo, é um projeto social e desportivo, com tudo para dar certo. Já vem de direções anteriores mas por vicessitudes várias não se pôde concretizar antes. Já temos mais 3 ou 4 projetos em marcha."