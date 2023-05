Rui Costa: "É inteiramente merecido este campeonato, somos campeões à Benfica"

Presidente do clube da Luz discursou esta segunda-feira na Câmara Municipal de Lisboa, onde os novos campeões nacionais foram homenageados.

Rui Costa destacou esta segunda-feira a temporada protagonizada pelo Benfica, que culminou com a conquista do 38.º título de campeão nacional.

"Benfiquistas. Tal como prometi nesta mesma sala aquando das celebrações da Youth League, estamos de regresso. Conquistámos o 38.º que tanto ambicionávamos. É com sentido de honra e muito orgulho que aqui estamos. Humildemente agradeço este convite da Câmara. É uma enorme honra o que sentimos todos os dias ao servir o Benfica. Uma honra porque Lisboa é a cidade que viu o Benfica nascer para se tornar no clube mais popular e amado, o mais ganhador. Um clube maior que Portugal. Nascemos em Belém, prosseguimos em Palhavã, Sete Rios, Benfica... e encontrámos a nossa casa em São Domingos de Benfica. Sentimos vaidade porque somos o clube de todas as vilas e cidades de Portugal, que transcende fronteiras em notável grandeza. Um clube mítico feito de paixão e glória nestes quase 120 anos de história", afirmou no discurso na Câmara Municipal, onde a equipa foi homenageada.

"Estamos à altura dos nossos pergaminhos e da nossa história. Vale também pela forma como alcançámos este principal objetivo, com futebol objetivo, brilhante e ganhador. Numa mescla com os valores do clube e tradição, traçámos os objetivos e nunca mais olhámos para trás. Rumo ao que realmente importa, chegar ao títulos", vincou. "Inteiramente merecido este campeonato. Somos campeões à Benfica", atirou.

