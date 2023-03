"Rui Costa é o arquiteto, alguém que fuma cigarros e futebol desde sempre"

Declarações de Vieri, antigo jogador do Inter que se cruzou com o atual presidente do Benfica no Milan.

Christian Vieri, antigo avançado do Inter, espera um duelo equilibrado com o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões.

"Vai ser um desafio aberto. O Benfica é forte, é o Nápoles de Portugal. Ali o arquiteto é, não por acaso, Rui Costa, que é alguém que fuma cigarros e futebol desde sempre [risos]. Uma equipa extraordinária, com estádio maravilhoso. Não é de estranhar que esteja nos quartos de final", afirmou o antigo avançado em entrevista ao Corriere della Sera.

Vieiri, que jogou com o atual líder das águias no Inter, apontou ainda à temporada difícil do Inter. "É inaceitável perder nove dos 27 jogos do campeonato. O Inter é uma grande equipa e não pode deixar perder uma avalancha de pontos. Espero muito mais. Esta equipa não pode ser tão irregular", criticou, dizendo que "todos esperam outro Lukaku", uma das figuras do conjunto italiano, mas com um época abaixo do esperado.