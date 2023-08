Rui Costa e a Supertaça: "Após a conquista inquestionável do campeonato..."

Mensagem do presidente do Benfica antes do confronto com o FC Porto, esta quarta-feira no Estádio Municipal de Aveiro (20h45)

O Benfica defronta esta quarta-feira o FC Porto, na Supertaça, e Rui Costa enviou, através do programa oficial da competição, uma mensagem de esperança aos adeptos encarnados.

Eis a mensagem na íntegra:

"Após a conquista inquestionável do campeonato nacional, é por mérito próprio que voltamos à disputa da Supertaça Cândido de Oliveira. Um troféu que, apesar de ser decidido num único jogo, marca o arranque da época, o regresso em força da

emoção dos adeptos, o início de sucessivos desafios que se estendem durante largos

meses e a oportunidade de garantir mais um troféu para 0 nosso Museu Cosme Damião.

Sendo uma competição oficial é nossa ambição voltar a somar-lhe o nosso nome. E essa a mentalidade competitiva que obrigatoriamente faz parte de todo e cada um que tem a honra de servir o Sport Lisboa e Benfica. No futebol e em qualquer modalidade, queremos ganhar sempre!

Contamos com o apoio fervoroso e inexcedível dos nossos adeptos, num envolvimento e numa mística que assumiram extrema importância na caminhada para o 38.



Estou convicto de que serão também fundamentais ao longo de toda a partida assumindo-se como inspiração e energia única nos momentos mais decisivos Contamos com todos. Equipa técnica, jogadores, estrutura e, principalmente, com

os nossos sócios e adeptos. Todos juntos, para elevar o nome do Sport Lisboa e Benfica."

