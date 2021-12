Rui Costa e a saída de Jorge Jesus: "Este dia acabou por ser melhor para ambas as partes"

Declarações de Rui Costa, presidente do Benfica, em sala de Imprensa do Benfica Campus, esta terça-feira.

Rui Costa, presidente do Benfica, em curta declaração à Imprensa - na sala estavam também Jorge Jesus, Rui Pedro Braz (diretor geral para o futebol), Luisão (diretor técnico) e Luís Miguel Henrique (advogado de Jesus) -, sem oportunidade de perguntas e respostas, confirmou e abordou a saída de Jorge Jesus do comando técnico, agradecendo ao treinador e desejando-lhe as maiores felicidades para o que se seguir na carreira.

"O Benfica e Jorge Jesus chegaram a acordo para rescisão do contrato com a mesma lealdade e seriedade com que trabalhámos neste período. Não era este o desfecho que ambos ambicionávamos, como é óbvio. Trabalhámos arduamente para chegar ao fim deste ano com os objetivos cumpridos, mas com a mesma frontalidade que sempre tivemos juntos, chegámos à conclusão que este dia acabou por ser melhor para ambas as partes", começou por dizer.

"Queria publicamente agradecer toda a dedicação e pelo esforço de Jorge Jesus ao longo deste ano e meio em que esteve ao serviço do clube e desejar-lhe a ele e à equipa técnica as maiores felicidades para o prosseguimento da carreira", concluiu Rui Costa.