Rui Costa e a Youth League: "Não foi o fim da carreira deles, mas sim o início"

Rui Costa, presidente do Benfica, repetiu esta terça-feira, em declarações na Câmara Municipal do Seixal, onde foi recebida a equipa sub-19, que conquistou a UEFA Youth League, que o objetivo do emblema encarnado é continuar a fazer chegar jovens da formação à equipa principal.

"Não me quero alongar muito, porque esta vitória é acima de tudo destes jovens jogadores, aos quais desejo as maiores felicidades. Lembrar-lhes uma vez mais que esta conquista não foi o fim da carreira deles, mas sim o início. Este projeto é para termos cada vez mais jogadores da nossa formação na equipa principal, como temos tido tantos nos últimos anos, como temos tido tantos nas equipas mais ricas da Europa saídos daqui. É o nosso objetivo: formar para ganhar, formar para termos cada vez mais jovens na primeira equipa do Benfica, desejando que acreditem plenamente no clube e no trabalho que desenvolvem nestas instalações. Senhor presidente, muito obrigado por esta receção, estamos muito orgulhosos por estar aqui e é aqui que vamos continuar a trabalhar e a ganhar", afirmou o líder das "águias"