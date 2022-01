Rui Costa e a auditoria à SAD do Benfica: "Alargámos aos 55 contratos que o MP tem. Serei implacável"

Declarações do presidente do Benfica prestadas à BTV, canal do clube lisboeta, em entrevista acerca da atualidade encarnada, feita três meses após ter sido eleito.

Auditoria forense à SAD: "A auditoria foi feita pela Ernest and Young. Apresentou-nos os resultados, a mim, ao vice-presidente da área jurídica e a advogados a 22 dezembro [de 2021]. A primeira foi feita a reboque do que foi feito pelo Ministério Público. Começámos nos primeiros três contratos que o Ministério Público levou para a investigação. Nesses três contratos, nada foi achado nem mostrou que o Benfica foi lesado [em determinadas negócios de futebolistas]."

Constituir assistente no processo Operação Cartão Vermelho: "Foi decidido pelos nossos advogados que o Benfica não se iria constituir assistente porque não justificava para já tomada de posição, reservando para futura posição caso se venha a justificar. Percebo a situação porque prometi aos adeptos que seriam entregues em outubro, tal como me prometeram. Mesmo que quiséssemos fazer alguma coisa no momento em que isso foi entregue, não seria lógico da nossa parte quebrar o segredo de justiça. Os advogados propuseram, juntamente com a empresa, estender esta auditoria aos restantes contratos que o MP e a PJ tinha em sua posse, ou seja, aos 55 contratos. Se houvesse alguma intenção de esconder, tinha-me ficado naqueles três contratos e deixar o processo como ele estava. Quisemos levar tudo até ao fim. E no final vamos analisar em que ponto está a situação. Se pelo meio considerarmos que deveremos ser assistentes do processo assim o seremos. Alargámos a auditoria a todos os 55 contratos que o MP tem em mãos. Serei implacável neste processo, não deixando dúvidas a ninguém."