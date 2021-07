Rui Costa, vice-presidente, desmente negócios com o Benfica

O vice-presidente das águias diz que nem ele nem o filho tiveram alguma parceria com o clube. Conselho Fiscal lembra que datas das alegadas transferências foram antes das eleições

Rui Costa desmentiu que tenha tido qualquer relação direta ou parceria com o Benfica através das empresas Footlab ou 10 Invest conforme um grupo de sócios dos encarnados questionou junto do Conselho Fiscal. Este órgão respondeu apresentando a versão recebida, via carta também, do próprio Rui Costa mas também começando por frisar que "apenas depois de 28 de outubro de 2020 [após as eleições]" é que Rui Costa poderia estar em violação dos estatutos, algo que não acontece pois as alegadas transferências apontadas pelos associados signatários têm datas anteriores.

Já pelo lado de Rui Costa, defendeu a sua honra e do filho, também envolvido na polémica. "A missiva é falsa e de má-fé, tendo como objetivo denegrir-me pessoalmente e à minha família. A marca Foolab está registada em nome da sociedade 10 Events e não da 10 Invest, sociedade a que se alude, o que é representativo da falta de rigor com que a temática foi abordada", diz o vice-presidente das águias, assegurando que "a mesma nunca exerceu qualquer atividade de agenciamento de jogadores". "Na verdade o Footlab é um espaço aberto ao público, e de natureza lúdica, que exerce a atividade de aluguer de campos de futebol e, por exemplo, a realização de festas de aniversário. É maioritariamente utilizado por crianças."

Sobre os alegados negócios feitos com o Benfica, o dirigente também garantiu nunca terem existido com a sua intervenção ou do filho. "As contratações tiveram lugar antes de eu assumir qualquer cargo nos Órgãos Sociais do Benfica. Não obstante, devo referir que o meu filho estagiou junto de um empresário desportivo sem obter para si qualquer proveito ou dividendo. Posso afirmar que nunca participou em qualquer negociação que envolvesse o Benfica", escreveu Rui Costa. O dirigente admitiu, no entanto, uma utilização de campos de futebol mas sem uma parceria. "Desconheço em absoluto qualquer informação tornada pública ou não - a qual será sempre falsa - de uma alegada parceria entre o Footlab e o Benfica. Em nome da transparência que entendo deve pautar e sempre pautou a minha vida, particularmente a minha relação com o Benfica, devo referir que em tempos existiu uma escola do Benfica de Miraflores que alugava um dos campos do Footlab para lá jogar como todos os clientes daquele espaço. Nunca foi estabelecida qualquer ligação com o Sport Lisboa e Benfica", esclareceu Rui Costa.