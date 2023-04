Rui Costa deixou mensagem de apoio no balneário após derrota no clássico

Desceu até junto dos jogadores no final da jogo para transmitir confiança no plantel.

No rescaldo da derrota contra o FC Porto, por 2-1, na jornada 27 do campeonato, o presidente do Benfica esteve nos balneários para deixar uma mensagem de apoio à equipa. De resto, esta tem sido uma prática comum no líder da Luz, independentemente do resultado.

Rui Costa, que assistiu à partida junto a Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, e a Humberto Coelho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, na tribuna do Estádio da Luz, desceu até junto dos jogadores no final do jogo para transmitir confiança no plantel.

O líder encarnado reforçou a ideia de que a conquista do campeonato ainda é o principal objetivo da temporada e que a equipa tem feito um percurso quase imaculado na prova e não pode baixar os braços, até porque continua na liderança e com mais sete pontos do que o rival.

Na próxima jornada do campeonato, o Benfica desloca-se a Chaves.