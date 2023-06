Rui Costa deixa elogios à "melhor formação do mundo"

O Estádio da Luz recebeu, este sábado, o 16.º encontro das escolas do Benfica e Rui Costa elogiou a formação encarnada que considera ser "a melhor do Mundo".

Numa mensagem divulgada pela BTV, o presidente dos encarnados fez um pedido aos pais das 6.000 crianças que estiveram no relvado do clube este sábado: " Aos pais, a todos os pais, que ajudem os filhos a serem felizes. Não os obriguem a serem jogadores de futebol, ajudem-nos a serem jogadores de futebol. Que maravilha é ver tanta juventude a correr atrás de uma bola aqui no nosso estádio. Aquilo que vos peço, e que já pedi no ano passado, é que aproveitem o dia ao máximo e que se divirtam, desfrutem desta experiência no nosso estádio, no vosso estádio, na nossa principal casa e onde acabámos de ser campeões nacionais ", disse.

O líder aproveitou a ocasião para elogiar a formação: "É aqui, na nossa formação, na melhor formação do Mundo, que tudo começa. Quem sabe alguns de vocês podem estar a jogar aqui como profissionais. Mas não é dia de pensar nisso. Desfrutem, divirtam-se e, como eu digo sempre, sejam felizes a correr atrás de uma bola", afirmou.