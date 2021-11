Rui Costa vai cortar nas cedências para o Benfica poupar milhões

Encarnados querem faturar com a venda definitiva de alguns jogadores emprestados para valorizar... a formação.

O arranque da temporada já permitiu perceber que alguma coisa estava a mudar na política desportiva da SAD benfiquista, mas o seguimento para os próximos mercados terá como base uma visão muito diferente do que se verificava nas épocas anteriores.

Agora, as novas diretrizes dadas por Rui Costa, em acordo com o diretor-geral Rui Pedro Braz e com aval diretivo, apontam para um corte a direito no lote, normalmente extenso, de jogadores emprestados.