Rui Costa convenceu Domingos Soares de Oliveira a manter-se na SAD do Benfica

Novo líder das águias acredita que o CEO é uma peça fulcral na engrenagem da sociedade e nas reuniões que mantiveram assumiu o compromisso de evitar que o poder político lhe corte o raio de ação

Decidida a saída, com acordo ou sem ele, de Miguel Moreira da área financeira do grupo Benfica, faltava acertar o futuro de Domingos Soares de Oliveira, que também ele, e por opção própria, tinha aberta a porta da saída da SAD benfiquista.

Porém, e segundo O JOGO confirmou, o administrador executivo e, em acumulação, CEO do conjunto empresarial do Benfica vai manter-se em funções por ação direta do recém-eleito presidente do clube, Rui Costa.