"Rui Costa confundiu prudência com passividade"

Francisco Benitez, ex-candidato à presidência do Benfica, abordou a O JOGO toda a situação envolvente à saída de Jorge Jesus do comando técnico da equipa encarnada



Má gestão: "Esta situação foi muito mal conduzida pela Direção pois, após o jogo com o Sporting, era já um desfecho iminente. Depois daquele banho de água fria, quer a equipa, o treinador e a estrutura sabiam que, mais dia menos dia, iria acabar assim, era uma questão de tempo. E, quando é uma questão de tempo, quanto mais rápido melhor. No limite, Jesus devia ter saído após o jogo com o Dínamo Kiev, dando algumas semanas a quem viesse para preparar o que aí vinha."