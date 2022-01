Rui Costa confirma desentendimento entre Jesus e Pizzi e atira: "Não há grupo nenhum"

Declarações do presidente do Benfica prestadas à BTV, canal do clube lisboeta, em entrevista acerca da atualidade encarnada, feita três meses após ter sido eleito

Pizzi: "É verdade... Algumas coisas verdade, outras empoladas e distorcidas. Há de facto essa desavença entre jogador e treinador, inclusivamente entre treinador e jogador que se deram sempre bem, sendo Pizzi um dos capitães do Benfica e que se dá sempre bem com todos os treinadores"

Fala-se de um grupo: "Não há grupo nenhum. Há um grupo de 27 jogadores que luta por objetivos. E agora fala o ex-jogador, também estive em equipas que despediram o treinador. A companhia do Pizzi já despediu treinadores, mas os treinadores metem-no sempre a jogar. Criam-se mitos que não são verdade. Merece respeito, tem títulos e presenças e merece todo o respeito. É nosso jogador e assim será. Houve desentendimento, no qual a equipa manifestou apoio a Pizzi. Quando se diz que Jorge Jesus acaba por sair porque eu o interpelei sobre Pizzi e que já não havia condições para Jorge Jesus trabalhar... Bem, não me conhece a mim nem a Jorge Jesus. Seria impensável. No início da época, quando foram feitas as escolhas, havia jogadores com carreira bem vincada que não faziam parte dos planos e foram afastados. Se Jesus tivesse excluído Pizzi até ao final da temporada jamais me colocaria na posição de ir contra o treinador. O que aconteceu exatamente, e Jesus poderá confirmar, após esse incidente, foi coordenado com Jesus. Foi um castigo daquele dia. "Hoje não treinas, vais falar com o presidente", mas não o excluiu até ao final da época."



Mais sobre Pizzi: "A questão Pizzi é resolvida entre treinador e jogador e as coisas resolviam-se com naturalidade. O que custa a Jesus, e a mim, é que os jogadores ficaram do lado de lá e não de cá. Isso é que faz pensar que seria mais difícil. O incidente acontece depois do jogo com FC Porto, em que Jesus não está no balneário. Há sempre diz que disse. Agora quem ouve isso, pensa logo que foram os jogadores. Mas este episódio vem a reboque do mês."