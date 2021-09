Rui Costa confirma candidatura à presidência do Benfica esta terça-feira

Rui Costa irá fazer, a partir das 20h30, uma declaração à comunicação social, na qual irá confirmar que se apresenta a votos nas eleições de 9 de outubro.

Rui Costa vai a votos no dia 9 de outubro, dia agendado para as eleições do Benfica. O antigo jogador agendou para esta terça-feira (20h30) uma declaração à comunicação social, na qual irá confirmar a candidatura à presidência do clube da Luz, cargo que ocupa depois da saída de Luís Filipe Vieira, na sequência da operação Cartão Vermelho.

O anterior líder dos encarnados renunciou à presidência em 15 de julho último, após ter sido eleito pela primeira vez para o cargo em 2003 e ter-se tornado no presidente com mais tempo na liderança do Benfica.

Vieira foi um dos quatro detidos no processo Cartão Vermelho, que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica passarão assim a ter dois candidatos assumidos, depois de Francisco Benítez. João Noronha Lopes afastou-se de uma eventual candidatura na semana passada