Rui Costa: "Como sempre na história do Benfica, é no relvado que se conquistam títulos"

O essencial do discurso do Rui Costa, presidente encarnado, no jantar de inauguração da casa do Benfica em Albufeira

Regresso: "Estive aqui há dois anos e prometi que regressaria para fazermos esta festa juntos e ainda nem era presidente. Como vimos na época passada e sempre, mas sempre na história do Benfica, é no relvado e nas bancadas que se conquistam títulos. Os benfiquistas são fundamentais para atingirmos os nossos objetivos e as casas do Benfica são decisivas no apoio aos nossos atletas. Em todo o país, estrangeiro, mundo fora, sempre que o Benfica joga é com esse fervor que vamos começar a ganhar outra vez. Se exemplos faltassem, fizemos agora um amigável na Suíça com mais de 20 mil benfiquistas nas bancadas. Curiosamente, há muitos anos que não acontecia, iremos ter dois jogos de campeonato no Algarve. De certeza que a equipa será imensamente apoiada. As Casas do Benfica são estratégicas para o clube, por isso queremos criar condições para que cada vez mais se desenvolvam, isso equivale a desenvolver o clube. É a pensar nisso que vamos inaugurar e expandir as casa 2.0, cujo primeiro exemplo está em Santarém.

Energia: "Caros benfiquistas, vamos precisar do apoio de todos para sermos ainda mais fortes e continuarmos a vencer. O vosso apoio foi decisivo para o tão desejado 38, foi a vossa energia e crença que nos empurrou até ao fim. Vai voltar a ser fundamental. Que ninguém se engane, a nova época será ainda mais desafiante que a anterior. Vamos ter de superar grandes dificuldades para alcançar os nossos objetivos. A conquista do 38 foi um grande orgulho para a nossa nação, mas já pertence ao passado. Está no museu, com enorme orgulho para todos. Agora só interessa o que temos pela frente. Provas e desafios pela frente, sem euforias, sem deslumbramento e convencimento que vamos ter vitórias adquiridas. Pelo contrário.

Batalhar: "Queremos ainda mais do que no ano passdo e para isso procuramos criar condições, reforçar a equipa onde entendemos ser necessário, numa aposta consciente e sustentada. Vamos te de batalhar muito e ter de ser humildes, manter imensa ambição. No Benfica queremos sempre mais e ninguém pode descansar à sombra de louros passados. A estrutura, os adeptos, todos temos de ter isso presente. É imprescindível continuar com mesmas ambições e foco que nos levou ao 38. Benfiquistas, todos temos papel no presente e futuro do Benfica. É para engrandecer o Benfica que não viramos cara à luta. Total foco no 39, nos desafios".