O comentário de Rui Costa sobre o adeus de João Mário à seleção portuguesa

"Não está em causa gostar ou não da Seleção", afirmou o presidente do Benfica.

Rui Costa, presidente do Benfica, comentou na noite desta segunda-feira o adeus de João Mário à seleção portuguesa, um anúncio feito pelo médio ontem, domingo.

"Enquanto português e jogador da Seleção, é menos um bom jogador. Mesmo que não fosse, respeito a decisão do João Mário", afirmou o líder do clube da Luz à entrada para o jantar comemorativo da conquista do 38.º título de campeão.

Rafa, recorde-se, também já tinha renunciado. "Não está em causa gostar ou não da Seleção, representaram-na durante anos e anos, não se mete em causa. Um jogador chega uma altura da carreira e acha que não tem mais nada a dar, ou que não consegue conciliar as duas coisas. Eu, quando acabou o Euro'2004, disse que o meu tempo tinha chegado ao fim e tive o maior orgulho em representar [a Seleção] nos anos em que representei", disse ainda.

Pela equipa das quinas, o jogador, de 30 anos, fez 56 jogos e marcou três golos, sagrando-se campeão europeu em 2016, em França, além de ter participado nos Mundiais de 2018 e de 2022.

João Mário integrou a primeira convocatória do novo selecionador de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, para os jogos com Liechtenstein, no qual foi utilizado nos instantes finais, e Luxemburgo, no qual foi suplente não utilizado.