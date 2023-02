Rui Costa com mensagens importantes na gala de aniversário do Benfica

Benfica festeja hoje 119 anos numa gala em que Rui Costa irá lançar mensagens importantes.

Será com pompa e circunstância que o Benfica irá, esta terça-feira, assinalar a passagem do 119.º aniversário, com os festejos a culminarem numa gala na qual está prevista a intervenção de Rui Costa. O presidente das águias irá mesmo fazer o discurso de cariz mais institucional à nação benfiquista, estando previsto que nele inclua mensagens importantes sobre o futuro do clube da Luz.

As declarações do líder encarnado serão proferidas durante a gala que se irá realizar na Aula Magna, em Lisboa, que incluirá a atribuição dos Galardões Cosme Damião a quem mais se destacou no último ano. Além da entrega de várias distinções através de atribuição direta, a votos estiveram 29 candidatos, distribuídos por quatro categorias: Atleta de Alta Competição, Treinador do Ano, Futebolista do ano Masculino e Futebolista do Ano Feminino.

O resultado da votação que encerrou no dia 20 será conhecido hoje, estando nomeados para a estatueta de futebolista profissional o capitão Otamendi, Rafa, Gonçalo Ramos e Grimaldo, sendo que os dois primeiros repetem a candidatura que no ano passado acabou por ser entregue pelos benfiquistas a Darwin.