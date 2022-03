Rui Costa celebra o 50.º aniversário e o Benfica assinala a data com quatro imagens

É o primeiro aniversário na qualidade de presidente eleito do Benfica.

Rui Costa completa esta terça-feira o seu 50.º aniversário, o primeiro na qualidade de presidente eleito do Benfica. O atual dirigente máximo das águias atinge, assim, um número redondo na idade, ele que em outubro passado foi eleito por 84,84 por cento dos sócios que votaram para a escolha do sucessor de Luís Filipe Vieira.

Nas redes sociais, o clube da Luz assinalou a data, com uma mensagem de felicidades e quatro imagens da carreira do antigo internacional português.

Rui Manuel César Costa, sócio 6034 do Benfica, passou toda a sua formação de atleta nas escolinhas das águias, antes de em 1990/91 ter sido cedido ao Fafe. No regresso a "casa", o médio passou três temporadas vestido com a camisola encarnada tendo, ainda, sido campeão do Mundo sub-20 na Luz frente ao Brasil, em 1991.

Após passagens pela Fiorentina e Milan, voltou ao Benfica para acabar a carreira em 2008. Pela mão de Luís Filipe Vieira, tornou-se diretor desportivo, passando mais tarde a administrador da SAD, antes de ser eleito vice-presidente em 2020. A saída de cena de Vieira deixou Rui Costa como líder interino até às eleições.