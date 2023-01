Rui Costa cancela ida a Tortosendo

Uma ausência que ganhou valor com o crescente número de notícias que apontam no sentido da reativação das negociações entre Benfica e Chelsea

Rui Costa tinha previsto estar esta noite em Tortosendo, na Beira Interior, mas a presença do presidente encarnado no jantar de encerramento das comemorações do ano do centenário do Sport Tortosendo e Benfica acabou por ser cancelada.

Uma ausência que ganhou valor com o crescente número de notícias que apontam no sentido da reativação das negociações entre Benfica e Chelsea, com os ingleses a fazere um últimp esforço para contratar o médio argentino.

A propósito, o jornalista Fabrizio Romano avançou esta tarde que decorre uma reunião no Benfica sobre Enzo.