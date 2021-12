Rui Costa avalia desempenho após clássico: Jorge Jesus joga tudo no Dragão

Jorge Jesus vive um momento delicado no Benfica

O futuro do treinador dos encarnados na Luz irá depender de forma decisiva do que suceder frente ao FC Porto.

Passado o Natal, o futebol do Benfica vira-se agora, a partir de hoje em específico, para a preparação do segundo round da época frente ao FC Porto, desta vez a contar para o campeonato e com o espectro da saída de Jorge Jesus a marcar o dia a dia.

O futuro do treinador no clube da Luz permanece rodeado de incerteza mesmo numa altura em que o nome de Paulo Sousa parece estar a perfilar-se como a escolha final do Flamengo para comandar a sua equipa.