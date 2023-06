Rui Costa, as três derrotas e um pacto: "Este campeonato não o podemos perder, de maneira nenhuma"

Em Milão, o presidente encarnado pediu à equipa união e concentração para vencer o campeonato

No último episódio da mini-série sobre a conquista do 38º. campeonato, que tem sido divulgado diariamente na Bplay, os encarnados demonstram como a equipa atravessou a série de três derrotas consecutivas - com FC Porto, Inter e Chaves - e a eliminação da Liga dos Campeões.

O presidente Rui Costa foi quem mais motivou a equipa depois do empate em Milão (3-3) que não permitiu a passagem às meias-finais da Champions, primeiro no balneário logo depois do jogo e depois já no hotel. O líder encarnado fez, nessa noite, um acordo com a equipa: "Vamos fazer aqui um pacto: este campeonato não o podemos perder de maneira nenhuma. E vamos ganhá-lo! Porque com o trabalho que vocês têm feito ao longo desta época toda, merecem ganhar".

Rui Costa pediu ainda à equipa que não perdesse a vontade e alegria de jogar em conjunto: "Não duvidem de vocês, não duvidem daquilo que está a ser feito porque vamos ganhar o campeonato. Mas temos de nos unir aqui todos. E há duas coisas que a gente tem de fazer porque foi a vossa essência durante o ano todo. Vocês jogavam a divertir-se, jogam a divertir-se. É isso que eu quero ver outra vez, é isso que quero continuar a ver. Nós somos mais fortes do que todos os outros", disse.

O líder reforçou ainda o percurso europeu: "Nós estamos todos desiludidos por não passar às meias-finais. A primeira grande vitória que todos nós aqui tivemos foi pôr estas pessoas todas a pensar que íamos ganhar a Liga dos Campeões, este ano. E isso foi graças a quê? Não foi àquilo que vocês fizeram até aqui? Então duvidam do quê? Da nossa qualidade? Do trabalho que foi feito o ano todo? Vamos pôr a nossa alma, como fizemos desde o primeiro dia, e a nossa qualidade, como sempre a tivemos. As três derrotas já lá vão. Pensar, descansar bem, viajar para Portugal, pensar no jogo do Estoril, estarmos focados, concentrados, unidos e vamos ser campeões nacionais!".