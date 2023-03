Rui Costa aponta "sinal inequívoco da vitalidade e da solidez do Benfica"

Mensagem do presidente do Benfica na cerimónia de entrega dos Anéis de Platina e dos Emblemas de Ouro e de Prata, na manhã deste sábado.

Rui Costa, presidente do Benfica, dirigiu na manhã deste sábado uma mensagem aos adeptos na abertura da sessão solene de entrega dos Anéis de Platina e dos Emblemas de Ouro e de Prata aos sócios que completaram 75, 50 e 25 anos de filiação, respetivamente.

"É para mim um orgulho enorme poder estar aqui hoje convosco, junto de tantos benfiquistas, a celebrarmos em conjunto estes marcos tão importantes do nosso associativismo. Hoje, premiamos o mérito e a dedicação ao Benfica neste orgulho muito nosso de fazermos parte de uma família que comemora 119 anos de história. Uma família única em Portugal e no Mundo, num legado sem paralelo. São 25 sócios com 75 anos de antiguidade, 299 com 50 e 828 associados com 25 anos de dedicação que neste dia homenageamos. É notável", afirmou.

"Ano após ano constatamos o crescimento da nossa massa associativa e daqueles que nos apoiam, naquela que é a nossa maior e mais distintiva força. Nos últimos 12 meses, vimos com enorme satisfação a entrada de mais trinta e nove mil e setenta associados. É um sinal inequívoco da vitalidade e da solidez do nosso querido Benfica, e da certeza de que o futuro vai sorrir-nos, cientes de que todos os dias trabalhamos arduamente para que essa realidade vindoura seja cada vez mais vitoriosa", prosseguiu.

"O Sport Lisboa e Benfica é tão forte quanto maior e mais participativa for a sua massa adepta. O Benfica é nosso. O Benfica é dos sócios. O Benfica é, e sempre será, dos sócios, por muito que o desporto mude e outros emblemas percam a sua génese e a sua base associativa, seja aqui ou no estrangeiro. No Benfica será sempre diferente. A nossa identidade, a nossa matriz, a nossa alma benfiquista, somos todos nós, os sócios. E, dessa alma tão nossa, nunca abdicaremos. Todos juntos temos o dever de zelar pela glória do nosso clube e de contribuir ativamente para o engrandecimento da maior instituição desportiva portuguesa. E sempre com sentido de liberdade e de ativa participação. E sei, tenho a certeza, que todos o fazemos sem regatear esforços, de forma sincera e desinteressada, por puro e inabalável benfiquismo. Independentemente das várias sensibilidades, num pluralismo onde a grandeza do Benfica se renova, se reforça e estará sempre alicerçada", realçou.