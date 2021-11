Rui Costa ao lado de antigos craques do clube na Luz: "Uma noite à Benfica"

Goleada ao Braga contou com espectadores especiais no estádio.

Com a concentração da Seleção Nacional, que vai defrontar Irlanda e Sérvia, agendada para esta segunda-feira, o Estádio da Luz contou com espectadores especiais nas bancadas no encontro com o Braga.

Titulares no triunfo no sábado do Manchester City sobre o United, João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva assistiram ao jogo, assim como João Félix, que jogou pelo Atlético de Madrid no empate a três golos com o Valência.

Após um jogo que acabou com a goleada das águias por 6-1, o clube da Luz divulgou nas redes sociais uma imagem de Rui Costa e Luisão ao lado de Dias, Félix e Cancelo. "Uma noite à Benfica", pode ler-se.