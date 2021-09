Rui Costa antes do Benfica-Barcelona: "É essencial para a qualificação na Champions"

As direções de Benfica e Barcelona juntaram-se num almoço esta quarta-feira.

O presidente do Benfica, Rui Costa, recebeu esta quarta-feira o presidente do Barcelona, Joan Laporta, para um almoço antes do jogo desta noite entre as equipas na Liga dos Campeões, em Lisboa. A destacar a grandeza dos dois clubes, o líder benfiquista reforçou a importância de manter uma boa relação.

"É uma honra recebê-los aqui. Os grandes clubes têm de se relacionar bem. Estamos num jogo em que as relações são boas, mas dentro de campo somos rivais. O Barcelona é um colosso mundial", disse à BTV.

"É um jogo com dois campeões europeus. Da mesma forma que eles querem ganhar, nós também queremos. Temos duas vertentes: a da amizade, relacionamento e grandeza dos dois clubes e a da rivalidade dentro de campo. É um jogo essencial para a qualificação na Champions", acrescentou.

Apesar do clima amistoso e do fair play desportivo, Rui Costa afirmou que espera um jogo de grande rivalidade dentro do relvado.

"O Barcelona perdeu na primeira jornada, nós empatámos. É uma jornada importantíssima. Nenhuma das duas equipas venceu ainda. Ambos têm muita história e nenhum quer ficar de fora. Dentro de campo, o jogo será de grande rivalidade, respeito, mas é normal que seja haja uma grande rivalidade", disse.

Joan Laporta, por sua vez, tratou Rui Costa como uma "referência" e recordou-o como jogador. "Por algumas circunstâncias, não foi jogador do Barcelona. Mas é isto, antes do jogo é importante o fair play. Para nós, há uma grande importância em jogar contra uma equipa com a história do Benfica", afirmou.