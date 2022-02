Rui Costa antes do Ajax: "Tem um peso enorme e já teria mesmo que época estivesse a correr às mil maravilhas"

Declarações de Rui Costa, à BTV, após no almoço entre dirigentes do Benfica e Ajax, equipas que se defrontam esta quarta-feira na Liga dos Campeões

Sobre o Benfica-Ajax: "O jogo tem um peso enorme, como teria mesmo que a época estivesse a correr às mil maravilhas. Estamos nos oitavos da Liga dos Campeões, algo que não acontecia há muito. É um jogo de extrema importância para nós numa época que indiscutivelmente não nos está a correr como desejávamos. Por isso este jogo tem um peso ainda maior."

A eliminatória: "Estamos nos oitavo de final da Liga dos Campeões com todo o mérito, passando um grupo com Bayern e Barcelona, numa fase da época que aparentava ser positiva. Neste momento temos de enfrentar esta eliminatória, que será extremamente difícil, com o otimismo característico do nosso clube. São dois clubes com uma história lindíssima, que será difícil mas nós temos de dar uma resposta à altura do clube."

Sobre o Ajax: "Não é novidade para ninguém o que o Ajax tem feito nos últimos anos, a sua característica de jogo, os seus jogadores. Estiveram em Portugal contra um adversário nosso na fase de grupos, conhecemos os resultados que aí tiveram e sabemos que será uma eliminatória difícil. Mas quem está nos oitavos não pode esperar uma eliminatória fácil seja contra quem fora e temos de enfrentar este jogo no limite das nossas capacidades, assumindo que a época não está a correr como todos desejávamos. Mas temos aqui uma boa possibilidade de dar uma resposta para tentar inverter o nosso caminho em termos nacionais.