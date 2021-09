Rui Costa admite dificuldades: "O mercado estava a tentar perceber o que se passava"

Atual presidente do Benfica e candidato nas próximas eleições reconhece que a operação Cartão Vermelho colocou alguns desafios pela frente, mas fala em objetivo cumprido.

Rui Costa teceu esta quinta-feira alguns comentários sobre a atualidade do Benfica, à margem da apresentação da parceria com a Betano. O atual líder do clube da Luz, candidato nas eleições do próximo dia 9 de outubro, foi questionado sobre Vieira.

"Estou aqui pelo Benfica, não por mais ninguém. Estou a apresentar uma parceria com a Betano como presidente e não como candidato. Sobre o futuro do Benfica a partir de dia 9 de outubro, falaremos noutra ocasião", respondeu, quando questionado se já tinha conseguido demarcar-se do anterior presidente.

"Houve algumas dificuldades em fechar alguns dossiês, porque o mercado estava a tentar perceber o que se passava. Mesmo assim, conseguimos fechar o que tínhamos pendente ao nível de patrocínios e jogadores, o que mostra a credibilidade que este clube tem", disse Rui Costa, sofre os efeitos negativos que a operação Cartão Vermelho teve em redor do Benfica.