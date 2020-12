Rui Costa acalmou Ricardo Soares no intervalo do Gil Vicente-Benfica

Cartão vermelho mostrado a Nogueira gerou críticas e o vice-presidente da SAD do Benfica explicou ao treinador rival a decisão.

O jogo entre Benfica e Gil Vicente, em Barcelos, foi aquecendo com algumas entradas duras de parte a parte, mas a expulsão de Nogueira, na ponta final da primeira parte, revoltou o banco dos anfitriões.

Os dois saltos do defesa com Darwin, usando em ambos o braço para condicionar o avançado, valeram dois cartões amarelos. Os gilistas questionaram o critério da equipa de arbitragem quanto a Gilberto, que acertou com o cotovelo na cara de Léautey num lance a meio-campo.

A equipa técnica do Gil saltou que nem mola e Ricardo Soares protestou veementemente, pedindo explicações ao 4.º árbitro. Ao intervalo, o treinador foi logo para o túnel de acesso, mas, ao ouvir as opiniões dos técnicos do Benfica, voltou ao relvado para com eles discutir. Foi Rui Costa, vice-presidente do Benfica, a acalmar Soares, explicando-lhe, em tom assertivo, o que considerava ser uma expulsão correta.