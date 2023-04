Rui Costa a presidente causou surpresa: "Via mais Maldini..."

Thomas Helve, antigo colega do líder benfiquista no Milan, admite ainda assim que o agora dirigente "tem o futebol no sangue".



Antigo colega de Rui Costa e de Paolo Maldini no Milan, Thomas Helveg diz-se "surpreendido" por ver o antigo médio ofensivo tornar-se dirigente.

"Nesse papel via mais Maldini do que Rui Costa", disse em entrevista ao "Tuttomercato", ressalvando sobre o antigo central que "era apenas uma questão de tempo ver o Paolo em tal papel". Quanto ao atual presidente do Benfica, o antigo defesa dinamarquês realça: "É um homem inteligente, o Rui tem o futebol no sangue."

Atento ao clube da Luz, Helveg comentou ainda a situação de Bah, internacional dinamarquês: "No seu [de Rui Costa] Benfica também está Bah, lateral da Dinamarca. Ele tem uma ótima estrutura física, nos últimos anos tem sido tão bem falado que se tornou escolha regular da seleção."