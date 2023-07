Rui Costa: "A minha forma de estar no desporto é assim porque nasci no Benfica"

Declarações do presidente encarnado, Rui Costa, na receção na Câmara Municipal de Albufeira, concelho algarvio onde visita a Casa do Benfica

Agradecimento: "Obrigado pelas palavras e pela receção à nossa comitiva. Orgulhamo-nos de estar aqui para inaugurar novas instalações da Casa do Benfica de Albufeira. Esta casa significa muito para nós. Esta é a ligação que queremos ter sempre entre casas e câmaras. É um grande embaixador do Benfica, mas pretende servir o clube e a comunidade local. Esta junção entre Casa e Câmara é um orgulho que queremos manter. Acreditamos que podemos ser um pilar importante para o município, tanto desportivo como socialmente. Uma prioridade. Esta é a dinâmica ideal."

Sobre Tomás Barroso: "Procuramos jovens em todo o lado. Temos aqui um exímio praticante de basquetebol, o nosso capitão Tomás Barroso, que é daqui. Exemplo de que os talentos não são só de Lisboa, a ligação a todo o território é fundamental para nós. Tomás irá manter-se nos quadros do Benfica. Obrigado, Tomás."

Forma de estar: "Em relação ao que disse ao Benfica e à minha forma de estar no desporto, é assim porque nasci no Benfica e é isto que aprendi no desporto e vou continuar a ser. Estas são as raízes do Benfica: ganhar, ser o mais ambicioso possível, mas também o mais respeitador possível. Com estas linhas, procuraremos continuar no sucesso, pois foi isso que nos trouxe até aqui. Nada nos fará mudar. Corretos, sinceros, honestos e vencedores".