Rui Costa na chegada a Inglaterra: "Quem não gostava de ver João Félix no Benfica?"

Declarações do presidente do Benfica na chegada a Inglaterra, onde se junta à pré-temporada do plantel comandado por Roger Schmidt

Rui Costa, que esta terça-feira se juntou à pré-temporada do Benfica, juntamente com os jogadores Di María, Jurásek e Otamendi, abordou a possibilidade avançada nos últimos dias pela Imprensa de João Félix regressar ao emblema encarnado.

"Quem não gostava de ver João Félix no Benfica? No Benfica e em qualquer lado. É um excelente jogador. Se há possibilidade? É um ser humano fantástico, um miúdo que cresceu connosco, é um dos nossos. Quem é que não gostava? Mas, neste momento, ele é jogador do Atlético de Madrid.. Aquilo que lhe podemos desejar, como a todos os nossos meninos, é que tenha o melhor do mundo. E ele merece, por tudo aquilo que tem feito e pelo ser humano que é. Merece tudo de bom", começou por dizer aos jornalistas na chegada a Inglaterra.

"É do Atlético de Madrid. O João é um extraordinário jogador, mas neste momento não passa de um jogador do Atlético. Não vou comentar só porque sim. São 34 jogadores que temos aqui. Falo com empresários e jogadores todos os dias. Já falei com Bernardo Silva, Rúben Dias, para dar os parabéns pela Liga dos Campeões. Já falei com muitos... Renato Sanches? [com] O Renato falo quase todos os anos", concluiu.