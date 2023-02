"Rui Costa a cantar? Ele é Benfica, vibra e sofre com os jogos"

Declarações de Vítor Paneira sobre o curioso momento do presidente do Benfica durante o jogo com o Club Brugge.

Vítor Paneira, antigo jogador do Benfica e mandatário da candidatura de Noronha Lopes quando esteve concorreu à liderança do clube, destacou a exibição do clube da Luz na Bélgica, frente ao Club Brugge, na primeira mão dos oitavos de final da Champions.

"As grandes equipas começam a ter receio", referiu Paneira à Rádio Renascença, sem colocar o Benfica no lote de favoritos ao triunfo na prova milionária, mas com esperança na chegada a uma possível final. "É este Benfica que os adeptos querem", atirou.

Questionado sobre as imagens de Rui Costa a cantar, seguindo o exemplo do que faziam os adeptos encarnados durante o encontro, Paneira realçou: "Acabou por expressar tudo aquilo que é o Rui. Ele é Benfica, vibra e sofre com os jogos. É ser puro, é ser aquilo que é o Rui, é ser benfiquista. É transpor naquela imagem tudo aquilo que é o Rui", observou.

O Benfica, recorde-se, venceu por 2-0, golos de João Mário, de penálti, e David Neres.