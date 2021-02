Rui Costa, a arbitragem e o caso Palhinha: "Provavelmente estamos enganados"

Vice-presidente do Benfica falou sobre as críticas dos adeptos à "pouca presença pública" do Benfica em termos de arbitragem e do caso João Palhinha.

Críticas dos adeptos do Benfica sobre pouca presença pública em termos de arbitragem: "Temos tentado respeitar todas entidades para poderem fazer o seu trabalho, mas provavelmente estamos enganados. Olhando para o panorama do futebol português, se calhar temos de fazer como outros."

Não faz mais sentido uma técnica de credibilização? "Temos tentado fazer isso, tentado dar esse exemplo, mas se olharmos para o exemplo de ontem, do Palhinha - e não foi por jogar ou não que o resultado se alterou -, abriu-se um precedente que não sei como se vai alterar no futuro. Tivemos o caso do Otamendi e tivemos resposta diferente. Quantos cartões amarelos vão ser retirados e quantos foram mal dados? Mesmo em jogos que não têm a importância de Benfica, Sporting e FC Porto. Abriu-se um precedente extremamente perigoso. O facto de não falarmos todos os dias e a criticar e em gritaria, não significa que estamos desatentos. O facto de não termos nenhum penálti não é algo que nos passe ao lado. Temos tentado respeitar todas as entidades, se isso não basta, se calhar temos de fazer como os outros e mudar o nosso rumo."