Rúben Semedo faz pressão para rumar ao Benfica: atraso foi notícia na Grécia

Antigo jogador do Sporting vê mais futuro de águia ao peito e, apesar do seu treinador, Pedro Martins, o querer segurar, está a forçar a saída. Na segunda-feira, na Grécia, foi noticiado que chegou atrasado ao treino.

Os responsáveis do Benfica ainda têm em vista a contratação de mais um central e Rúben Semedo é o nome desejado pelas águias, que agradam também ao antigo jogador do Sporting. Ao ponto de o internacional português estar a fazer pressão interna com o objetivo de apressar um desfecho que espera o conduza até ao plantel benfiquista.

Ainda na segunda-feira, segundo noticiou alguma imprensa grega, Rúben Semedo chegou bastante atrasado ao treino matinal, tendo depois alegado aos responsáveis do Olympiacos que havia adormecido, sendo este um episódio a demonstrar que a intenção do central passa mesmo por voltar a ser treinado por Jorge Jesus, como aconteceu no Sporting.

Entendimento entre o Benfica e o Olympiacos está próximo, por valores próximos aos 7 M€, mas o jogador está a tentar apressar o desfecho

Em paralelo, já informou os dirigentes que a proposta encarnada é mais vantajosa que a de renovação que recebeu.

O entendimento entre os clubes está muito próximo, pelo menos em termos de verbas, podendo a transferência implicar uma verba de quase 7 M€, contra os 10 M€ inicialmente pedidos pelo Olympiacos. O Benfica pretendia descontar mais de 6 M€ de dívidas do líder do clube grego e dono do Notthingham Forest e este é um tema ainda em discussão. O grande obstáculo tem sido Pedro Martins, dado que o treinador do campeão grego não quer perder Rúben Semedo, pela qualidade do jogador e pela dificuldade que o clube terá para encontrar uma alternativa de valor semelhante.