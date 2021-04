Rúben Semedo: "Desejo muito grande de Jorge Jesus? Imagino que sim..."

Alvo falhado na Luz no verão, fala do "carinho" por Jorge Jesus, para quem as "portas estão sempre abertas".

Com muitas mexidas no plantel em 2020/21, nomeadamente no eixo defensivo, o Benfica tentou, fruto da chegada de Jorge Jesus, a contratação de Rúben Semedo, central do Olympiacos.

As negociações não chegaram a bom porto, mas o internacional português mostra-se grato e satisfeito pela cobiça das águias e de Jorge Jesus. "Desejo muito grande de Jorge Jesus? Imagino que sim. É um treinador pelo qual tenho muito carinho. Deu-me a oportunidade de fazer muitos jogos na Liga NOS, estreou-me na Liga dos Campeões. Aprendi muito com ele. Não aconteceu, estou muito focado no Olympiacos e no que posso fazer aqui", admitiu em entrevista à Sport TV, aberto à possibilidade de um reencontro no futuro. "É o futebol, nunca sabemos onde estamos amanhã ou onde podemos estar daqui a uma semana, as portas estão sempre abertas para reencontrar-me com ele ou com qualquer outro treinador", disse.

"Benfica? Não aconteceu porque não tinha de acontecer. Outras portas abrir-se-ão no futuro"

À defesa quanto a conversas na altura com Jesus - "Já passou algum tempo, não me recordo se falámos ou não", afirmou, sorrindo e dizendo que "é sempre bom ouvir um treinador como Jorge Jesus tecer-te rasgados elogios" -, o central não mostra mágoa pela mudança falhada para a Luz. "Não sinto arrependimento nem mágoa. Sinto-me bem com as decisões que tomei e o que decidi para o meu caminho. Não aconteceu porque não tinha de acontecer. Outras portas abrir-se-ão no futuro", disse, sem saber se a da Luz está fechada ou entreaberta: "Não sei responder a isso. Só o meu empresário." "Penso sempre em trabalhar dia a dia e estar num clube e num campeonato melhor. Depois vamos ver qual vai ser o meu futuro", lançou.