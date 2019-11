Rúben Dias: uma jogada de antecipação e o processo que se arrasta há meses

Manchester City quer contratar um central já no mercado de janeiro.

Figura imprescindível no esquema de Bruno Lage, Rúben Dias faz parte dos planos do Manchester City, que estará disposto a abrir os cordões à bolsa para levar o central do Benfica. De acordo com o "Daily Mail", a administração do campeão inglês vai disponibilizar 115 milhões de euros para contratações já no mercado de janeiro e a mesma publicação aponta Rúben Dias como uma das opções a garantir pelo Manchester City.

Em fase de discussão para a renovação contratual com o Benfica, processo que se arrasta há vários meses, Rúben Dias está protegido por uma cláusula de rescisão de 66 milhões de euros, sendo que o atual vínculo do internacional português com as águias termina em junho de 2023.

Tendo em conta que o defesa está também na agenda do rival Manchester United e do Wolverhampton, o City procura antecipar-se aos adversários diretos em solo inglês e assegurar um elemento para o eixo defensivo, posto que tem sido assolado por várias lesões. A formação orientada por Pep Guardiola já esteve privada de Laporte, Stones e Otamendi, motivo pelo qual os citizens têm recorrido a adaptações. Os médios Fernandinho e Rodri têm sido soluções para o eixo defensivo e Guardiola tencionará apostar num jogador com experiência de Liga dos Campeões e capaz de dar garantias à defesa.