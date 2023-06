Rosário Central espera Di María: "Se não é hoje, será no próximo ano"

Gonzalo Belloso, presidente do clube argentino, garantiu que está a preparar o clube para a sua chegada

Em entrevista ao Olé, Gonzalo Belloso, presidente do Rosário Central, garantiu que mantém vivo o sonho de ver Ángel Di María regressar ao clube.

O canhoto argentino está comprometido por um ano com o Benfica, embora não seja ainda oficial. E o líder do clube do coração do campeão do mundo, onde se formou e começou a carreira, disse que espera mais um ano pelo sonho de ter de novo Di María em casa.

Di María passou por Real Madrid, PSG, Manchester United e Juventus após a saída da Luz em 2010, preparando-se para voltar, aos 35 anos.

"Di María é o Central e o Central é a sua casa. Não temos nenhum embaixador como Angel é para nós. Ele é um dos maiores orgulhos que temos enquanto clube formador. Como presidente do Central, gostaria muito que ele viesse. Porque coube-me a mim e à minha Direção iniciar uma reconstrução. Assumimos o clube com uma enorme crise institucional, económica e desportiva, onde Di María, nestes quatro anos ou quando decidir regressar, nos vai ajudar muito. Ele vai fazer florescer tudo o que estamos a fazer. Se os tempos [de Di María] não são hoje, serão no próximo ano, esperaremos os tempos e continuaremos a adaptar o clube para que, quando ele chegar, possamos desfrutar dele e ele do Central", afirmou Gonzalo Bellloso.