Ronaldo Camará troca Benfica pelo Monza

Encarnados ficam com metade do passe do médio de 19 anos

O médio Ronaldo Camará vai deixar de ser jogador do Benfica para assinar, a título definitivo, pelos italianos do Monza.

O clube detido por Silvio Berlusconi garantiu junto dos encarnados um modelo de negócio que passa pela divisão do passe do jogador de 19 anos, ficando as águias com direito a 50 por cento numa futura venda.

O jovem do Benfica, que encontrará no emblema italiano o ainda jogador das águias Pedro Pereira, vê assim terminar um período de ligação ao clube que durava há sete anos para ingressar no atual quinto colocado da Serie B italiana.

Nesta temporada, Camará alinhou em 11 partidas da equipa B das águias, somou mais duas pelos sub-23 e mais dois jogos pelos sub-19 na Youth League da UEFA.