Roger Schmidt destacado como opção para o banco da Alemanha

O jornal Bild incluiu o treinador do Benfica num lote de opções com vista à provável sucessão do selecionador Hansi Flick, em plena crise de resultados.

O jornal alemão Bild incluiu esta quinta-feira Roger Schmidt como uma de várias opções com vista à possível sucessão de Hansi Flick no comando da Alemanha, que atravessa uma crise de resultados a cerca de um ano de acolher o Europeu de 2024.

Para além do técnico do Benfica, são mencionados os nomes de Rudi Voller (diretor da Federação alemã), Jurgen Klopp (Liverpool), Julian Nagelsmann (ex- Bayern, livre), Oliver Glasner (ex-Eintracht Frankfurt, livre) e Matthias Sammer (diretor no Dortmund).

A seleção germânica venceu apenas um dos cinco jogos particulares que realizou desde a eliminação na fase de grupos do Mundial'2022, no Catar, tendo sido vencida pela Colômbia (0-2), na terça-feira, após outra derrota com a Polónia, treinada por Fernando Santos (0-1).

Klopp é quem lidera atualmente as votações, somando 48% dos votos, ainda que um representante do treinador tenha referido esta quinta-feira que uma saída do Liverpool, neste momente, "não é assunto".

