Roger Schmidt: "Vamos jogar ao ataque, mas sabemos que vamos sofrer às vezes"

Declarações à BTV de Roger Schmidt, treinador do Benfica, antes do confronto com o PSG, na 4.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões

Antevisão: "Podemos esperar um bom jogo de futebol como há uma semana, são as mesmas equipas agora com o PSG em vantagem por jogar em casa. Estamos preparados para fazer bom futebol, acreditamos em nós e vamos tentar ganhar se possível."

O que espera: "Vamos jogar ao ataque, vamos tentar jogar de forma semelhante, mas sabemos que vamos sofrer às vezes, que é difícil ter a bola, não é fácil pressionar e teremos de defender recuados de vez em quando."