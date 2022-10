Roger Schmidt vai tentar fazer o que nunca foi feito pelo Benfica

Roger Schmidt, treinador do Benfica

No atual formato da competição, iniciado em 2003/04, só numa edição os encarnados arrancaram a campanha com dois triunfos a abrir, mas caiu ao terceiro jogo. Foi em 2015/16, com Rui Vitória.

Roger Schmidt desperdiçou em Guimarães a oportunidade de igualar o seu próprio recorde de triunfos consecutivos, que lhe permitiria tentar igualar hoje o de êxitos num arranque de época do Benfica, na posse de Eriksson (15 em 1982/83), mas a receção ao PSG permite-lhe, em caso de vitória, entrar para outra montra do museu benfiquista.

Até ao momento, e desde que a Liga dos Campeões adotou o atual formato (2003/04), nunca as águias conquistaram o pleno de sucessos nas três primeiras rondas da fase de grupos.