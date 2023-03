Roger Schmidt vai fazer antevisão ao encontro frente ao Marítimo

De recordar que o treinador do Benfica optou por não falar aos jornalistas antes do embate com o Famalicão.

Depois de ter ficado em silêncio antes da receção do Benfica ao Famalicão, jogo que terminou com o triunfo do Benfica por 2-0, numa altura em que, apesar de ter sido expulso no jogo anterior, frente ao Vizela, não estava legalmente impedido de o fazer, Roger Schmidt, treinador encarnado, vai voltar a fazer uma conferência de Imprensa de antevisão a um encontro da Liga Bwin.

O técnico alemão irá então antever a partida frente ao Marítimo (domingo, 18h00, na Madeira), referente à 24.ª jornada do campeonato, a partir das 11h30 de sábado, informaram as águias esta sexta-feira no seu site oficial.