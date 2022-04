Roger Schmidt vai apertar plantel do Benfica: "É de esperar uma pré-época dura"

Roger Schmidt termina contrato com o PSV e está a caminho do Benfica

Antigo adjunto do técnico na China, Rui Mota avisa para uma "vertente física mais marcada" nos trabalhos.

Com os termos contratuais acertados para assumir o comando técnico do Benfica, Roger Schmidt vai implementar uma "filosofia ofensiva, apontando ao espetáculo e a pensar em muitos golos", como revela a O JOGO Rui Mota, seu antigo adjunto no Beijing Guoan, na China.

Apologista de um "futebol vertical, que prima pela velocidade e mais físico e intenso", Roger Schmidt puxa por isso pelos jogadores no que diz respeito ao capítulo físico. O aperto vai ser claro desde o início dos trabalhos.