Roger Schmidt surpreendido com ambiente no aeroporto: "Isso empurra a equipa"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após a vitória por 3-0 no terreno do Marítimo, este domingo, na 24.ª jornada da Liga Bwin.

Na conferência de imprensa que se seguiu ao Marítimo-Benfica (0-3), Roger Schmidt foi questionado sobre a atmosfera criada pelos adeptos benfiquistas no Estádio dos Barreiros e abordou a chegada da equipa ao aeroporto, no sábado, dizendo-se surpreendido pelo carinho que os adeptos proporcionaram.

"É sempre muito especial, para ser sincero, quando jogamos fora, muito longe do Estádio da Luz, e há este ambiente. Ontem, quando chegámos ao aeroporto, tínhamos muitos adeptos à espera. Fiquei surpreendido. Isso empurra a equipa. Os adeptos vêm ao estádio para ver boas exibições e para verem um bom jogo. E isso aconteceu hoje", atirou o treinador das águias.