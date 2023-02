Eleito o melhor treinador de dezembro e janeiro no campeonato.

Roger Schmidt, do Benfica, foi eleito o melhor treinador do campeonato nos meses de dezembro e janeiro, numa votação levada a cabo pelo Liga junto dos técnicos da competição.

O alemão recolheu 30,37% dos votos, superando Armando Evangelista, do Arouca, com 24,44%, e Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, com 15,56%.

Nos meses de dezembro e janeiro, o Benfica alcançou quatro vitórias, um empate e uma derrota no campeonato.