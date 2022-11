Roger Schmidt supera Bruno Lage em pontos na Liga

Os atuais 37 pontos batem os 36 de 2019/20 e igualam as marcas de Eriksson e Gutmann.

Sob o comando de Roger Schmidt, o Benfica alcançou este domingo a sétima vitória seguida na Liga Bwin em jogos na Luz, igualando a série averbada por Rui Vitória, em 2017/18. Porém, há outros números que podem ser destacados nesta caminhada encarnada.

No campeonato, e convertendo as vitórias de dois para três pontos, o Benfica de Schmidt, com os atuais 37 pontos (12 triunfos e um empate), só encontra igual recuando 32 anos. Em 1990/91, foi o Sporting de Marinho Peres a ter um registo deste calibre. Melhor, só os encarnados (1972/73) e o FC Porto (1939/40), com 39. Pelo meio, o emblema da águia teve mais três registos de 37 pontos, sob o comando de Eriksson (1982/83 e 1983/84) e Béla Guttmann (1960/61).

Com o atual registo, e olhando apenas para o desempenho do Benfica, o atual técnico das águias superou como "barreira" mais próxima os 36 pontos averbados sob o comando de Bruno Lage. Com efeito, na época de 2019/20, o treinador português guiou os encarnados até ao comando do campeonato, com um registo de 36 pontos, referentes a 12 vitórias e apenas uma derrota (diante do FC Porto) em período homólogo, mais um ponto que Jorge Jesus, em 2012/13.

No entanto, e como a época inclui outras competições, merecem destaque os 25 jogos sem derrotas do Benfica, uma invencibilidade pré-Mundial que só continua a encontrar rival em França, no PSG.

Olhando apenas para as águias, a última vez que esteve tantos encontros sem perder num arranque de época aconteceu em 1977, com John Mortimore ao comando, na altura com 26 partidas, desempenho que pode ser igualado quase os encarnados não percam já na próxima semana ante o Estrela da Amadora, na estreia na Taça da Liga.