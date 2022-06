Roger Schmidt sobre Ricardo Horta: "Seria uma grande melhoria para a equipa"

Roger Schmidt concedeu esta segunda-feira a primeira conferência de imprensa enquanto treinador do Benfica e o técnico alemão abordou alguns temas de mercado.

"Se amamos o futebol, amamos o Benfica", disse no aeroporto há semanas: "Foi uma questão no aeroporto. O que eu quis dizer foi que todos amamos futebol, e há alguns clubes que têm uma longa história e tradição, com jogadores incríveis. Clubes que venceram muitos títulos. Eu sou alemão, de longe de Portugal, mas o Benfica para mim é um desses clubes."

Ricardo Horta: "Acho que é um jogador muito bom. Não tenho a certeza se vamos conseguir contratá-lo, mas acho que poderia ser uma grande melhoria para a equipa. Veremos o que vai acontecer nas próximas semanas."

Entusiasmo: "Estou muito entusiasmado pelas semanas que aí vêm. Claro que conheço todos os jogadores, a equipa. Temos alguns jogadores que voltam de empréstimo e outros jogadores jovens, estou muito entusiasmado para os ver nos treinos. Estou ansioso e tenho a certeza que temos muita qualidade, uma boa mentalidade. A pré-época é sempre muito importante, mas já não temos muito tempo. Tenho uma ideia de como quero jogar, mas também estou aberto a ajustes consoante a qualidade dos jogadores."